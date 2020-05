DOOM Eternal: in arrivo una nuova skin gratis per gli utenti Twitch Prime

Era solo questione di tempo prima che Bethesda non annunciasse i nuovi contenuti esclusivi di DOOM Eternal per tutti gli utenti Twitch Prime.

A partire dal prossimo 21 maggio 2020, infatti, sarà possibile aggiungere alla propria collezione di skin la versione Mullet del Doom Slayer, ovvero un costume che trasformerà il brutale cacciatore di demoni in un buzzurro con tanto di pancia da birra e baffoni biondi. Per poter riscattare questo contenuto non dovrete far altro che attendere il giorno d'uscita, collegare il vostro profilo Bethesda a quello Twitch e cliccare sul grosso tasto azzurro con su scritto "Riscatta ora" nella pagina dedicata al Twitch Loot di DOOM Eternal.

Vi ricordiamo che avete solo poche settimane per poter approfittare della promozione grazie alla quale si può sbloccare la skin Unicorno di DOOM Eternal, comprensiva di alcuni orpelli per la personalizzazione del profilo online. Sulle nostre pagine trovate anche una pratica guida su come ottenere la skin del 25° anniversario per il DOOM Slayer direttamente sul sito ufficiale dello sparatutto.

Nel caso in cui vi fosse sfuggito, Bethesda ha appena pubblicato le prime immagini dei DLC della storia di DOOM Eternal, le quali ci presentano un paio delle ambientazioni in cui andremo a massacrare orde di demoni.