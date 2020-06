DOOM Eternal: in arrivo tante novità per la Battlemode con l'Update 2

Mentre la community partecipa al contest sui social per determinare le armi più devastanti di DOOM Eternal, Bethesda illustra le numerose migliorie apportate alla Battlemode multiplayer con l'Aggiornamento 2 del kolossal sparatutto firmato id Software.

Il diario di sviluppo confezionato dalla software house texana conferma l'arrivo dell'Update 2 di DOOM Eternal per la fine di questa settimana su tutte le piattaforme. Oltre al proverbiale intervento di ottimizzazione, l'aggiornamento andrà ad ampliare il perimetro ludico e contenutistico della Battlemode con l'ingresso di una nuova mappa chiamata Torment.

Il nuovo scenario della modalità multiplayer di Eternal propone un layout studiato per enfatizzare l'utilizzo di tattiche sempre diverse da parte del Doom Slayer e dei Demoni, dando vita a partite frenetiche. L'eroe potrà impiegare delle piattaforme di salto disseminate per la mappa, mentre chi interpreterà i Demoni avrà a disposizione delle trappole con cui tendere delle imboscate all'odiato Doom Guy.

L'Aggiornamento 2 di DOOM Eternal porterà in dote anche delle migliorie all'intero comparto multiplayer, partendo dalla riduzione della latenza per arrivare all'adozione di un layout di comandi e abilità personalizzabile per ciascun Demone. In attesa di scoprire come si evolverà la Battlemode, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di DOOM Eternal.