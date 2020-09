DOOM Eternal in arrivo su Xbox Game Pass, la conferma ufficiale di Microsoft

Dopo gli indizi lasciati ieri dalla comunicazione di Microsoft i rumor diventano concreti: DOOM Eternal arriverà su Xbox Game Pass all'inizio del prossimo mese. L'acquisizione di Bethesda da parte del colosso di Redmond porterà quindi i suoi frutti nell'immediato futuro.

Dopo i segnali lanciati sui social con la classica "finta mail" indirizzata a Microsoft, la conferma ufficiale arriva dalle pagine di Xbox Wire. DOOM Eternal sarà disponibile dal 1° ottobre su Xbox Game Pass per console e arriverà entro la fine dell'anno anche su PC. Il famoso sparatutto targato ID Software farà il suo esordio sul servizio in abbonamento di Microsoft giusto in tempo per aprire la strada a DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 1, l'espansione in due atti che uscirà il 20 ottobre su PC, Xbox One e PlayStation 4 anche in versione standalone.

Gli abbonati a Xbox Game Pass potranno presumibilmente godere dell'aggiornamento alla versione next-gen per Xbox Series X, una volta che la console sarà resa disponibile. In attesa di saperne di più sulle migliorie tecniche che verranno apportate dal team di sviluppo, vi ricordiamo che la recensione di DOOM Eternal è disponibile sulle pagine di Everyeye.