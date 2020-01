Doom Eternal: gli autori discutono del lancio e della sfida contro... Animal Crossing!

Il Creative Director di ID Software, Hugo Martin, spiega come la pensa il team di sviluppo di DOOM Eternal della sfida contro Animal Crossing New Horizons, entrambi in uscita per il 20 marzo seppur su piattaforme diverse.

Nel corso di un'intervista concessa a GameSpot, Martin ha affrontato l'argomento per dichiarare che "penso che sia fantastico (veder uscire DOOM Eternal e New Horizons nel medesimo giorno, ndr), è la manifestazione della straordinaria diversità che vediamo oggi nel mondo dei videogiochi. Sinceramente faccio il tifo per questo e per altri giochi, ma anche ai loro sviluppatori. Credo sia un momento incredibile per essere un autore di videogiochi e sono entusiasta di giocare ad Animal Crossing".

Sempre in merito alla "concorrenza" a DOOM Eternal rappresentata dal sandbox di Nintendo, il direttore creativo di ID Software non nasconde il suo interesse per l'avventura del Villager e spiega che "sono così orgoglioso di lavorare nel settore dei videogiochi e del fatto che due titoli così profondamente diversi, e una copertura mediatica così ampia, usciranno nello stesso giorno".

Recentemente, gli autori texani hanno inoltre discusso dell'uscita su PS5 e Xbox Series X di DOOM Eternal, definendola come "una scelta logica" in virtù del medesimo ecosistema di sviluppo e dell'analogo bacino di utenza, oltreché per la duttilità del motore grafico di ID Software.