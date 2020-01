DOOM Eternal avrà un hub centrale e durerà più di 22 ore

A due mesi dal lancio di DOOM Eternal, Bethesda e id Software hanno permesso alla stampa internazionale di provare in maniera estensiva una versione quasi completa dello sparatutto demoniaco.

Il nostro Marco Mottura ha raccolto tutte le sue (incredibilmente positive) impressioni dell'anteprima di DOOM Eternal, e in rete stanno emergendo tante nuove informazioni sul gioco. Tanto per cominciare, il direttore creativo Hugo Martin ha parlato della longevità della campagna per giocatore singolo, che a quanto pare superiore a quella del predecessore, oltre che alla media del genere: "Siamo intenzionati a rendere l'esperienza avvincente dall'inizio alla fine. Questo è un gioco da oltre 22 ore". Non pago, Martin ha anche aggiunto: "Avete visto più cose in questi due-tre livelli di questo gioco, che nell'intero DOOM del 2016, senza dubbio". Per descrivere il terzo atto dell'avventura, che potremo apprezzare solamente quando il gioco verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 20 marzo, ha invece utilizzato un singolare esempio: "Il terzo atto è come Bruce Lee che entra nel dojo, dicendo: 'Demolirò 30 avversari'... capisci cosa intendo?".

La redazione di Gamespot ha inoltre scoperto che in DOOM Eternal sarà presente un hub centrale, denominato Fortress of Doom, che i giocatori potranno esplorare tra una missione e l'altra. Si tratta di una fortezza nello spazio composta da vari piani, che affaccia su una Terra devastata dall'esercito di demoni proveniente dagli inferi. In questo luogo sono presenti numerosi upgrade ed equipaggiamenti protetti da porte sigillate, che potranno essere aperte utilizzando le Batterie Sentinel rinvenibili nei livelli. C'è anche una potentissima arma, sbloccabile con le Chiavi Empyrean ottenibili completando le sfide Slayer Gate durante le missioni. Nel livello più basso della fortezza è inoltre presente una zona di addestramento, dove far pratica con le armi.

Se non ne avete ancora abbastanza, sappiate che tra le nostre pagine potete trovare anche la Video Anteprima di DOOM Eternal.