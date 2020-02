DOOM Eternal in azione: ben 40 minuti di gameplay del gioco Bethesda

Poco più di un mese ci separa ormai dalla pubblicazione di DOOM Eternal, titolo atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal prossimo venerdì 20 marzo.

Per consentire al pubblico di poter dare un ulteriore sguardo alla produzione in attesa del suo debutto, il team di Bethesda ha concesso ad un noto content creator di mettere le mani sul titolo in anteprima. L'appassionato attivo su YouTube come "jacksepticeye", e che vanta una platea di iscritti superiore ai 23 milioni di utenti, ha dunque avuto modo di pubblicare un corposo video gameplay di DOOM Eternal. Pubblicizzato dai canali social della software house, il filmato ha una durata di circa quaranta minuti: potete visionarlo direttamente in apertura a questa news.

Per prepararvi al futuro arrivo della recensione del nuovo capitolo della serie Bethesda, sulle pagine di Everyeye potete trovare un recente provato di DOOM Eternal, a cura di Marco Mottura. Vi segnaliamo inoltre uno speciale redatto dal nostro Alessandro Bruni, volto a ripercorrere l'evoluzione del brand da DOOM a DOOM Eternal. In chiusura, vi ricordiamo che il titolo approderà anche su Nintendo Switch e Google Stadia: la data di pubblicazione su queste due piattaforme non è tuttavia stata ancora resa nota.