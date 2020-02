DOOM Eternal in azione: i Master Level si presentano in un video gameplay

Manca ormai meno di un mese all'approdo della nuova incarnazione videoludica della serie DOOM. Gli sviluppatori di id Software sono infatti ormai pronti ad offrire al pubblico la loro ultima fatica.

L'iconica serie sparatutto tornerà sul mercato con DOOM Eternal, destinato ad esordire sia su PC sia su console. In attesa della data di uscita, il pubblico può approfittare di un interessante video gameplay per dare un ulteriore sguardo all'azione adrenalinica che caratterizzerà la produzione. La redazione di IGN.com ha infatti avuto la possibilità di presentare un filmato dedicato a quelli che saranno i Master Level di DOOM Eternal. I giocatori più determinati possono iniziare a farsi un'idea delle sfide che li attendono grazie al filmato disponibile in apertura a questa news. Il video gameplay ha una durata di poco inferiore ai dieci minuti: vi auguriamo una buona visione!



Per ogni dettaglio legato alle caratteristiche del titolo id Software, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco provato di DOOM Eternal, a cura del nostro Marco Mottura. Il nuovo sparatutto sarà disponibile a partire dal prossimo 20 marzo, su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ricordiamo che è inoltre previsto l'arrivo del gioco anche su Nintendo Switch e Google Stadia.