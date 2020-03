DOOM Eternal Battle Mode: video analisi in 4K 60fps del multiplayer

L'esperienza ludica e contenutistica di DOOM Eternal non si limita solo all'ottima campagna principale ma copre anche la Battle Mode, il modulo multiplayer ideato da ID Software per smarcarsi dalla monotonia dei deathmatch del reboot del 2016.

Sganciandosi dalla filosofia multiplayer del capitolo precedente, gli sviluppatori statunitensi hanno provato ad aggiungere un pizzico di originalità e di imprevedibilità all'offerta di gioco di Eternal per consentirci di spezzare il ritmo frenetico delle battaglie combattute dal Doom Slayer nell'inferno della campagna a giocatore singolo.

Con la Battle Mode, infatti, i ragazzi di id Software abbracciano le dinamiche competitive dei multiplayer asimmetrici per calarci in un contesto di gioco decisamente più strategico e ponderato. Impersonando il Doom Slayer e i suoi acerrimi nemici, i fan possono sfoggiare una serie incredibilmente ampia di armi, abilità demoniache ed elementi di equipaggiamento.

Per elevare ulteriormente il pathos scenico trasmesso dalla Battle Mode, gli autori texani promettono di dedicare al comparto multiplayer di DOOM Eternal un supporto post-lancio tanto esteso da invogliarci ad affrontare queste battaglie in rete per diversi mesi. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di DOOM Eternal e uno speciale dove esaminiamo la Battle Mode di DOOM Eternal.