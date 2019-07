DOOM Eternal Battlemode: ecco i 5 demoni giocabili al lancio; previsti DLC gratuiti

Nel corso del QuakeCon id Software ha ufficialmente presentato la Battlemode di DOOM Eternal, modalità multiplayer asincrona che vedrà un giocatore nei panni del DOOM Slayer affrontarne altri due con le sembianze da demone.

Gli sviluppatori puntano molto su questa modalità, che andrà a sostituire la componente competitiva classica offerta dal capitolo del 2016. La Battlemode è stata progettata e confezionata dagli stessi sviluppatori che hanno curato la campagna per giocatore singolo, e combina gli scontri frenetici di quest'ultima con arene progettate appositamente per scontri 1vs2.

Il DOOM Slayer è chiamato a sfruttare saggiamente il suo arsenale completo e una serie di abilità di movimento aggiuntive, come lo scatto e i pioli orizzontali, per contrastare i 5 demoni giocabili che verranno messi a disposizione a lancio, ognuno di essi caratterizzato da abilità uniche. Il Revenant, ad esempio, può fluttuare e bombardare il campo di battaglia con i suoi lanciarazzi montati sulle spalle. L'Elementale del dolore vola sull'arena mantenendo una vista tattica sulla posizione del bersaglio, mettendogli pressione dall'alto. Ciò, tuttavia, lo rende suscettibile al gancio da macellaio a disposizione dello Slayer. Il Mancubus non è mobile come i suoi compagni, ma a corto raggio sa essere devastante. Può avvicinarsi di soppiatto disorientando lo Slayer con bombe fumogene. Infine, ci sono il Razziatore e l'Archvile: ulteriori dettagli su questi due verranno resi noti prossimamente.

Id Software ha inoltre annunciato che dopo il lancio la modalità Battlemode riceverà dei DLC completamente gratuiti, che andranno ad espandere il gruppetto di demoni iniziale e introdurranno nuove arene nelle quali combattere. DOOM Eternal, ricordiamo, è atteso per il 22 novembre su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Google Stadia. Per celebrare i 25 anni del franchise, la trilogia originale è stata lanciata su console