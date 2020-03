DOOM Eternal: Bethesda pubblica il brutale trailer di lancio

Come promesso nella giornata di ieri, Bethesda lancia oggi l'esplosivo trailer di lancio di DOOM Eternal, sequel del reboot di DOOM uscito nel 2016 e accolto positivamente da pubblico e critica.

"Il momento dello Slayer è finalmente arrivato. DOOM Eternal esce la prossima settimana e, per festeggiare, siamo lieti di presentarti il Trailer ufficiale di lancio in tutto il suo più brutale splendore. Incenerisci l’Inferno e goditi più demoni, più uccisioni epiche, mostri colossali, ambienti mai visti e tanto altro nel titolo id Software più ambizioso di sempre."

DOOM Eternal sarà disponibile dal 22 marzo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia mentre la versione per Nintendo Switch uscirà più avanti, in un momento dell'anno non ancora specificato. Bethesda ha svelato recentemente i requisiti minimi e raccomandati di DOOM Eternal, inoltre è stato confermato che il gioco girerà a 60 fps anche su PS4 e Xbox One e non solo su PC, PS4 PRO e Xbox One X.

Lo sapevate? I membri Twitch Prime potranno ottenere gratis una skin Unicorno per DOOM Eternal, un bonus sicuramente bizzarro ma proprio per questo estremamente affascinante, non trovate?