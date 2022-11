DOOM Eternal: Bethesda risponde con decisione alle accuse mosse da Mick Gordon

Era il mese di maggio 2020 quando, tra lo stupore generale, id Software annunciava la chiusura del rapporto di collaborazione con Mick Gordon, autore delle apprezzate colonne sonore di DOOM (2016) e DOOM Eternal. L'argomento è tornato in auge la scorsa settimana, quando il compositore ha mosso delle accuse nei confronti dello studio di sviluppo.

Gordon, nel commentare la sua esperienza con id Software, ha parlato una grande disorganizzazione, paghe in ritardo e di orari lavorativi proibitivi, una testimonianza che ha inevitabilmente messo in cattiva luce la storica software house. Il compositore ha portato dalla sua parte una buona fetta di utenza, che ha scelto di parteggiare per lui al grido dell'hashtag #JusticeForMick.

Bethesda, società madre di id Software, ha scelto di non rimanere in silenzio e di rispondere alle accuse di Mick Gordon con un comunicato ufficiale fermo e deciso: "Il recente post di Mick Gordon ha sia descritto male sia travisato l'operato di id Software (lo studio di sviluppo di DOOM Eternal), Marty Stratton e Chad Mossholder, con un resoconto unilaterale e ingiusto di un rapporto professionale irreparabile. Siamo a conoscenza di tutti i dettagli relativi all'accaduto e siamo inequivocabilmente dalla parte di Marty, Chad e del team di id Software. Rifiutiamo la verità distorta e la presentazione selettiva di fatti incompleti. In caso di necessità, siamo pronti ad esibire delle prove documentate nelle sedi adeguate".

La compagnia americana ha accolto in malo modo le parole di Mick Gordon, le quali avrebbero presentato una verità distorta non facendo altro che generare attacchi nei confronti di id Software: "Le dichiarazioni pubblicate online hanno incitato molestie e minacce di violenza nei confronti di Marty, Chad e il team di id Software. Qualsiasi minaccia o molestia diretta ai membri del nostro team saranno affrontare con azioni appropriate e rapide, al fine di proteggere il benessere e la sicurezza degli interessati".



Il comunicato ufficiale si conclude infine con una dichiarazione d'affetto nei confronti del lavoro di Mick Gordon e con una richiesta per i giocatori che stanno seguendo la vicenda: "Rimaniamo incredibilmente orgogliosi delle nostre precedenti collaborazioni con Mick Gordon e chiediamo ai fan di astenersi dal giungere a conclusioni affrettate basate sulle sue dichiarazioni e, soprattutto, dall'attaccare gli individui menzionati da entrambe le parti, inclusi Marty, Chad e Mick".