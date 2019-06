DOOM Eternal: il brutale sparatutto Bethesda protagonista della nostra Video Anteprima

DOOM Eternal è uno dei pezzi da 90 della lineup E3 di Bethesda: lo abbiamo provato in fiera, ecco la nostra Video Anteprima del nuovo frenetico shooter in prima persona di ID Software.

Ecco cosa ne pensa in breve il nostro Alessandro Bruni: "Il nostro primissimo incontro "faccia a faccia" con il nuovo Doom Slayer ci ha lasciato in corpo un concerto di emozioni accordate sul diapason di una furia senza limiti, quella di un sequel che punta a migliorare la formula del predecessore sotto tutti i punti di vista. Un'evoluzione che prende le mosse da una reinterpretazione funzionale di alcune delle dinamiche accessorie del precedente Doom, ora elevate a chiave del successo in battaglia: uccisioni epiche, getti di fiamme e colpi di motosega permettono quindi al protagonista di ricaricare salute, armatura e munizioni, tutte risorse essenziali per la sopravvivenza."

Per saperne di più vi rimandiamo alla prova di DOOM Eternal ricordandovi che il nuovo gioco di Bethesda arriverà il prossimo 22 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. All'E3 il publisher del Maryland ha pubblicato un nuovo story trailer ed ha svelato interessanti dettagli sulla modalità multiplayer di questo brutale FPS.