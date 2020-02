DOOM Eternal: un cacodemone di peluche per San Valentino

Cosa c'è di meglio di ricevere un cacodemone di peluche per San Valentino? Ma è ovvio: ricevere due cacodemoni di peluche! È quello che succederà ad alcuni fortunati che decideranno di partecipare al giveaway organizzato sull'account Instagram di Bethesda Italia: due peluche, uno per voi e uno per il vostro partner.

Per partecipare, come rivelato nel post dell'iniziativa, basta mettere un like alla foto in questione e alla pagina ufficiale, e condividere il post commentando e taggando un proprio contatto. Per partecipare avete tempo fino al 21 Febbraio 2020 però, quindi forse vi conviene comunque andare in cerca di un regalo di San Valentino per il vostro partner, se ancora non l'avete acquistato.

Per maggiori informazioni sul giveaway vi rimandiamo al regolamento ufficiale. Se invece voleste approfondire su Doom in generale, potete dare un'occhiata al nostro speciale sulla serie, da Doom a Doom Eternal. Sempre sul nostro sito trovate anche la nostra anteprima di Doom Eternal, per arrivare preparati alla release del 20 Marzo.

Cosa vi attendete dall'arrivo di Doom Eternal?