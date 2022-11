DOOM Eternal e il caso Mick Gordon: i fan si schierano con il compositore

Come avrete sicuramente letto già sulle pagine di Everyeye, nel corso degli ultimi giorni si è parlato delle accuse mosse dal compositore di DOOM Eternal a idSoftware. Dopo aver appreso della situazione, i fan dello shooter hanno immediatamente preso provvedimenti sui social.

Nel giro di poche ore, sono stati in moltissimi gli appassionati della storica serie di sparattutto in prima persona che hanno deciso di farsi sentire e di schierarsi dalla parte del compositore. Con l'hashtag 'JusticeForMick' gli utenti stanno facendo il possibile affinché tutti sappiano del lungo post del compositore e gli venga concessa la possibilità di ricevere i premi che gli spettano. Sembrerebbe infatti che la software house non abbia consegnato al suo legittimo proprietario i premi assegnati alla colonna sonora di DOOM Eternal in svariate occasioni.

Stando alle parole di Gordon, il suo contributo allo sviluppo dello sparatutto è stato ostacolato da momenti di grosse difficoltà dovute ad una disorganizzazione interna di idSoftware, la quale l'ha costretto anche a turni di 20 ore e a lunghi periodi fuori casa.

In attesa di scoprire come si evolverà la faccenda, vi ricordiamo che John Romero ha pubblicato un nuovo livello di DOOM 2 per aiutare l'Ucraina.