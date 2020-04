DOOM Eternal celebra il lancio di Final Fantasy 7 Remake con uno stupendo artwork

Quella di oggi è stata una giornata memorabile per tutti i fan di Final Fantasy, che dopo anni di attesa hanno finalmente potuto mettere le mani sul remake del settimo capitolo della saga, uno dei più amati in assoluto.

Mentre Final Fantasy 7 Remake si faceva largo nelle PlayStation 4 di tutto il mondo, anche i ragazzi di id Software hanno deciso di celebrarne il lancio. Come? Condividendo uno stupendo tributo, ovvero un'immagine che ritrae il Doomguy nella stessa posa tenuta da Cloud Strife in uno degli artwork più noti di Final Fantasy 7. Dinanzi al protagonista di DOOM Eternal, che sorregge alle sue spalle un grosso spadone, si staglia tuttavia il profilo di una grossa torre demoniaca, e non l'altrettanto monumentale edificio della Shinra Corporation. Potete ammirare l'artwork realizzato dagli artisti di id Software - e quello originale di Final Fantasy 7 - in calce a questa notizia. Cosa ve ne pare?

Final Fantasy 7 Remake, ricordiamo, è ora acquistabile esclusivamente su PlayStation 4 e PS4 Pro. L'esclusiva durerà un anno, e anche se non sono ancora state confermate le altre piattaforme di destinazione, oggi si è cominciato a vociferare della versione PC di Final Fantasy 7 Remake. Ci teniamo inoltre a ricordarvi che sono disponibili due temi di Final Fantasy 7 Remake gratis per PS4 - uno dei due, quello gratuito per gli abbonati PlayStation Plus, presenta proprio l'artwork di cui abbiamo parlato in questa notizia.