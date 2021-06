DOOM Eternal: come effettuare l'upgrade gratis su PS5, Xbox Series X|S e PC

Bethesda ha finalmente pubblicato il nuovo aggiornamento di DOOM Eternal che permette di sfruttare l'hardware delle console di nuova generazione e le ultime funzionalità delle schede video Nvidia RTX su PC. Scopriamo insieme come effettuare l'upgrade su ogni piattaforma supportata.

Come aggiornare DOOM Eternal su PlayStation 5

Se la versione del gioco in vostro possesso è su disco e avete una PlayStation 5 dotata di lettore (in caso contrario non è possibile effettuare l'upgrade), allora dovete inserire il gioco nella console e selezionare dall'hub di gioco di DOOM Eternal il menu extra e poi la voce "PS5|Completo|DOOM Eternal: Standard Edition". Inizierà in questo modo il download della versione next-gen del gioco. Per quello che riguarda invece la versione digitale, occorre riscattare sul PS Store la versione del gioco per la console di nuova generazione ed effettuarne poi il download dalla raccolta.

Ecco di seguito il link al download dell'upgrade per PlayStation 5 sullo store digitale di Sony:

Va precisato che nel caso in cui si effettuasse il passaggio da PS4 a PS5 i salvataggi della campagna di DOOM Eternal non verranno trasferiti e sarà quindi obbligatorio ricominciare da zero la modalità Storia dello sparatutto in prima persona.

Come aggiornare DOOM Eternal su Xbox Series X|S

La procedura è molto più semplice sulle console Microsoft, dal momento che non esistono più versioni dello stesso gioco e sarà il sistema operativo a decidere quale sia la più adatta alla console in vostro possesso. Nel caso in cui foste in possesso del gioco in formato fisico, basterà inserirlo in una Xbox Series X o in una Xbox Series S per fare in modo che parta il download della versione next-gen. Lo stesso vale per l'edizione digitale (anche quella presente nell'Xbox Game Pass): scaricate il gioco e vi ritroverete a giocare l'ultima versione. Se avete già il titolo in memoria, vi basterà scaricare un aggiornamento per effettuare l'upgrade. A differenza della versione Sony, quella Microsoft non presenta alcun tipo di incompatibilità tra i salvataggi ed effettuando l'upgrade non si perderanno i progressi della campagna.

Upgrade di DOOM Eternal su PC

In questo caso non si tratta di un vero e proprio upgrade e per usufruire delle tecnologie Nvidia di ultima generazione come il Ray Tracing e il DLSS (a patto che abbiate una scheda video supportata) non dovete fare altro che installare l'ultima patch di DOOM Eternal e attivare le funzionalità extra nel menu delle impostazioni grafiche.