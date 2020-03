DOOM Eternal: ecco come GameStop gestirà i preordini con i negozi chiusi per Coronavirus

Con i negozi GameStop chiusi per Coronavirus, sono in molti a chiedersi cosa succederà ai preordini dei propri giochi, con particolare attenzione per le due grandi uscite della settimana, Animal Crossing New Horizons e DOOM Eternal.

Dopo aver annunciato dettagli sulla gestione dei preordini di Animal Crossing New Horizons, l'azienda informa ora i clienti che hanno prenotato DOOM Eternal su come muoversi per giocare al lancio, previsto per venerdì 20 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Se non volete aspettare la riapertura dei negozi potete preordinare DOOM Eternal sul sito di GameStop al prezzo di 70.98 euro con consegna a casa, in questo modo otterrete la vostra copia al day one senza dover uscire di casa. Alla riapertura dei punti vendita i clienti potranno gestire l'anticipo versato per DOOM Eternal spostandolo su un nuovo preordine oppure annullare la prenotazione e ricevere indietro la cifra. Coloro che hanno approfittato dell'offerta portando indietro il proprio usato potranno godere della stessa supervalutazione prenotando un altro gioco, senza perdere assolutamente nulla.

In ogni caso sarà possibile effettuare il ritiro di DOOM Eternal in negozio non appena questi riapriranno, in base ai decreti e alle direttive del governo emanate per cercare di contenere e limitare il contagio da Coronavirus in tutta la nazione.