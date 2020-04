DOOM Eternal: come giocare con la visuale in terza persona

Vi siete mai chiesti come sarebbe giocare a DOOM Eternal in terza persona? Su PC è possibile, grazie a un software di terze parti che consente di modificare alcune variabili del gioco: in questa mini-guida vi spieghiamo come usarlo.

Nota bene: per attivare la visuale in terza persona in DOOM Eternal bisogna usare Cheat Engine, un software di terze parti che manipola alcune variabili dei file di installazione. Vi invitiamo dunque a usare Cheat Engine con la dovuta cautela, evitando di compromettere l'integrità dei vostri file di installazione di DOOM Eternal su PC.

Scaricare e installare Cheat Engine

Se volete giocare a DOOM Eternal in terza persona, la prima cosa da fare è scaricare e installare Cheat Engine sul vostro PC. Non vi resta che scaricare il programma da CheatEngine.org e installarlo sul vostro Personal Computer, per poi passare agli step successivi.

Scaricare le Cheat Tables

Sul forum di FearLess Revolution potete scaricare le Cheat Tables, dei file con estensione ".ct" da usare all'interno di Cheat Engine per modificare i parametri di DOOM Eternal. Sul topic di FearLess Revolution che vi abbiamo linkato trovate il file "DOOMEternalx64vk.CT": avviatelo con Cheat Tables per attivare la modifica dei parametri su DOOM Eternal.

Come impostare la visuale in terza persona in DOOM Eternal

Infine, dopo aver installato Cheat Engine e attivato la Cheat Table, vi basta modificare il parametro "cvar pm_thirdPerson" da 0 a 1. Questo sposterà la posizione della telecamera, permettendovi di giocare in terza persona.

Dal momento che DOOM Eternal è stato concepito per essere giocato in prima persona, la visuale in terza persona potrebbe rivelarsi scomoda in alcune circostanze. In ogni caso, modificando anche altri parametri con Cheat Engine è possibile personalizzare ulteriormente l'esperienza di gioco, portando eventuali miglioramenti. A tal proposito, per ulteriori consigli in merito vi consigliamo di seguire il topic di DOOM Eternal sul forum di FearLess Revolution.