DOOM Eternal: come ottenere la spada Lama del Crogiolo

Tra le nuove armi del poderoso arsenale di DOOM Eternal c'è la Lama del Crogiolo, una potentissima spada energetica in grado di uccidere i nemici in un solo colpo. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarla e come usarla nel nuovo FPS di id Software.

La Lama del Crogiolo è il fulcro della Missione 9, dove il protagonista torna nella città perduta per recuperare la spada che si era lasciato indietro quando ha cercato di difendere la città la prima volta. Quest'arma si otterrà dunque nel corso della campagna, e sarà impossibile mancarla.

Dove e quando ottenere la Lama del Crogiolo in DOOM Eternal

Quando iniziate la Missione 9, la Lama del Crogiolo è incastonata nel cuore di un demone Titano morto. Dopo averla estratta, prima di utilizzarla sarà necessario ricostruirla. Ricostruire la spada sarà proprio il punto focale della storia a questo punto, quindi non preoccupatevi: per riuscire nell'intento vi basterà seguire gli obiettivi principali della missione. Se in qualsiasi momento non siete sicuri di dove andare, premete il D-pad per ottenere un indicatore del percorso giusto.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, vi basta guardare il filmato proposto in apertura.

Come usare la Lama del Crogiolo in DOOM Eternal

La Lama del Crogiolo è simile al BFG 9000 o all'Unmaykr di DOOM 64, un'arma che può terminare un combattimento al primo colpo. Premendo la freccia destra D-pad potete sguainare la spada, quindi premere il grilletto destro per colpire i nemici con essa. La Lama del Crogiolo uccide la maggior parte degli avversari in un solo colpo, anche i Baroni dell'Inferno, mentre risulta inefficace contro i boss.

Il rovescio della medaglia di questa super arma è che impiega la stessa quantità di energia per uccidere il più potente Tyrant così come lo Zombi più innocuo. Le munizioni della Lama del Crogiolo non si ricaricano automaticamente: le troverete all'interno dei livelli sotto forma di croci rosse incandescenti. Risparmiatele per i nemici più pericolosi e le situazioni più preoccupanti: la Lama del Crogiolo può farvi uscire dai guai in un istante.

