DOOM Eternal: come riscattare la skin Zombie Slayer iscrivendosi allo Slayers Club

Dopo avervi mostrato come riscattare la DOOMicorno Collezione Slayer Master, in questa mini-guida di DOOM Eternal vi spieghiamo come ottenere gratuitamente la skin Zombie Slayer iscrivendovi allo Slayers Club.

Lo Slayers Club è il club ufficiale di DOOM Eternal, il luogo (virtuale) in cui tutti i fan del gioco possono condividere la loro passione e la loro creatività con gli altri membri della community.

Partecipare allo Slayers Club è completamente gratuito, e consente di accumulare dei punti con cui sbloccare nuove skin e oggetti cosmetici per DOOM Eternal. Una di queste ricompense è proprio la skin dello Zombie Slayer.

Come sbloccare la skin Zombie Slayer in DOOM Eternal

Per ottenere la skin Zombie Slayer in DOOM Eternal basta iscriversi allo Slayers Club. Se già siete in possesso di un account Bethesda (in caso contrario, potete crearne uno sul sito di Bethesda), tutto quello che dovete fare è accedere al sito dello Slayers Club, premere il pulsante "Entra nel club" e accedere con le credenziali del vostro account Bethesda.

Dopo aver effettuato il primo accesso al club, riceverete automaticamente in ricompensa la skin Zombie Slayer, che potrete indossare dal menu principale del gioco. A proposito di costumi, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come sbloccare la skin del Doomguy classico.