DOOM Eternal: come sbloccare i classici Doom 1 e Doom 2

Il nuovo DOOM Eternal include molte sorprese per i fan dello sparatutto targato id Software: una di queste è la presenza all'interno del gioco delle versioni classiche di Doom 1 e Doom 2. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarle nel nuovo capitolo della serie per PS4, Xbox One e PC.

Proprio così. All'interno di DOOM Eternal è possibile giocare alle versioni classiche di Doom 1 e Doom 2. Per prima cosa, però, sarà necessario sbloccarle. Ma in che modo?

Dopo aver completato la missione 3 della campagna potrete accedere alla Fortezza del Destino, una sorta di rifugio per il vostro Doom Slayer ricco di riferimenti alla serie FPS targata id Software. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, all'interno di questa base c'è anche un vecchio terminale in stile MS-DOS. Interagendo con esso noterete la presenza di due file misteriosi contrassegnati con un punto interrogativo. E indovinate un po', si tratta proprio delle due versioni classiche di Doom 1 e Doom 2. Vi spieghiamo come sbloccarle.

Come sbloccare Doom 1 in DOOM Eternal

Sbloccare la versione classica di Doom 1 è un po' complicato. Sarà infatti necessario trovare tutti e 14 i floppy disk disseminati nei vari livelli di DOOM Eternal. Dopo che li avrete trovati e raccolti tutti, interagendo nuovamente con il terminale potrete selezionare e avviare Doom 1.

Come sbloccare Doom 2 in DOOM Eternal

Sbloccare Doom 2 è molto più semplice, e potrete farlo da subito. Infatti vi basta inserire la seguente password nel terminale: "FLYNNTAGGART". I fan più incalliti della serie avranno forse colto il riferimento: Flynn Taggart è il nome dell'eroe della serie di romanzi di Doom, oltre che della saga principale dei videogiochi!

A proposito di sorprese, ricordiamo che nel gioco è possibile sbloccare anche la balestra Unmaykr. Se volete saperne di più sul titolo, invece, vi rimandiamo alla nostra recensione di DOOM Eternal.