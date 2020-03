DOOM Eternal: come sbloccare DOOMicorno, la skin Unicorno

Dopo avervi spiegato come sbloccare la skin del Doomguy classico, in questa mini-guida di DOOM Eternal vi spieghiamo come riscattare la DOOMicorno Collezione Slayer Master, in modo da sbloccare il costume a forma di unicorno.

Il pacchetto DOOMicorno Collezione Slayer Master può essere riscattato gratis dal 20 marzo al 21 aprile da tutti gli utenti Twitch Prime e comprende i seguenti contenuti:

Slayer Skin "DOOMicorno"

Variante Skin "Pony Viola"

Variante Skin "Incubo"

Base del Podio "Magic Meadow"

Podio della massima capienza "Per quelli che osano sognare!"

Animazione Stance "Clip Clop"

Animazione intro "Haymaker"

Animazione Vittoria "Girando a cavallo"

Icona del giocatore "L'Amore conquista tutti"

Nome della targa e titolo "Super Sparkle Slayer"

Per riscattare il pacchetto in DOOM Eternal vi basta seguire queste istruzioni:

Visitate il sito Bethesda.net, cliccate sul pulsante Accedi in alto a destra ed effettuate il login con le vostre credenziali Bethesda

Cliccate sull'icona del profilo in alto a destra e fate clic su Account collegati

Collegate il vostro account Amazon/Twitch Prime con quello Bethesda

Visitate il vostro account Twitch Prime dopo aver effettuato il collegamento con l'account Bethesda. In questo modo avrete diritto a ricevere il pack DOOMicorno Collezione Slayer Master

Avviate Doom Eternal su qualunque piattaforma

Andate su Impostazioni e fate clic su "Riconcilia diritti"

Uscite dalla console e dal gioco

Riavviate la console e accedete al gioco

Così facendo riceverete il pacchetto DOOMicorno Collezione Slayer Master. Se avete ricevuto i vostri contenuti ma non siete in grado di equipaggiarli, giocate per 10 minuti e tornate al menu di personalizzazione per equipaggiarli.

Per indossare la skin dell'unicorno vi basta andare al menu principale e selezionare l'opzione "Personalizza". A questo punto non dovrete far altro che selezionare il vostro personaggio e scegliere il costume dell'unicorno.