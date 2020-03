DOOM Eternal: come sbloccare la skin del Doomguy classico

In DOOM Eternal è possibile sbloccare e indossare una serie di skin aggiuntive, e tra queste c'è anche il costume del celebre Doomguy classico apparso nei primi capitoli della serie. Di seguito vi spieghiamo come ottenerlo all'interno del gioco.

Il costume del Doomguy classico può essere sbloccato in DOOM Eternal all'interno della Fortezza del Destino, la base operativa del giocatore in cui è possibile tener traccia dei vari oggetti collezionabili.

La Fortezza del Destino viene introdotta dopo la seconda missione della campagna, ma all'inizio sarà piena di porte bloccate che vi ostruiranno la strada. Per fortuna, tutte le porte si apriranno già a partire dalla seconda volta che vi recherete nella Fortezza.

Dove trovare la skin del Doomguy classico

Come già anticipato, il costume del Doomguy classico di DOOM Eternal si trova all'interno della Fortezza del Destino. Per la precisione, la skin è custodita all'interno di una stanza che può essere raggiunta percorrendo in lungo il corridoio che si trova alle spalle del portale. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire meglio come trovarla, vi basta dare un'occhiata al filmato proposto in apertura.

Come sbloccare la skin del Doomguy classico

Una volta raggiunta la stanza in cui è custodito il costume del Doomguy classico, per sbloccare la skin non dovrete far altro che aprire la porta usando due Batterie delle Sentinelle, la "valuta" in-game da usare per sbloccare le celle di contenimento presenti nella Fortezza del Destino.

Le Batterie delle Sentinelle si ottengono completando le sfide della campagna e trovandole all'interno dei livelli. Nel corso dell'avventura ne otterrete come minimo due avanzando semplicemente nella storia, che volendo potreste sfruttare per sbloccare da subito la skin del Doomguy classico.

Come equipaggiare la skin del Doomguy classico

Una volta sbloccata la skin, riceverete un messaggio che vi avvisa della possibilità di indossare il costume. Per farlo dovete uscire dalla sessione di gioco corrente, andare al menu principale e selezionare l'opzione "Personalizza". A questo punto non dovrete far altro che selezionare il vostro personaggio e scegliere la skin del Doomguy classico.

A proposito di Doomguy classico, sapevate che è possibile sbloccare Doom 1 e Doom 2 in DOOM Eternal? Se avete bisogno di altri consigli utili per il nuovo FPS di id Software, non dimenticate di consultare la nostra guida strategica di DOOM Eternal, con strategie e trucchi per sopravvivere all'inferno.