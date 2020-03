DOOM Eternal: come sbloccare la skin Slayer 25° anniversario

Tra le tante skin di DOOM Eternal c'è anche lo Slayer 25° anniversario, un particolare costume dedicato al venticinquesimo anniversario della serie. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarlo gratuitamente grazie al programma Slayer Club.

Lo Slayer Club è il club ufficiale di DOOM Eternal, il ritrovo virtuale in cui tutti i fan del gioco possono condividere la loro passione e il loro entusiasmo con il resto della community.

Partecipare allo Slayers Club è completamente gratuito, e permette di accumulare punti con cui sbloccare nuove skin e oggetti cosmetici per DOOM Eternal. La ricompensa finale è proprio la skin Slayer 25° anniversario.

Come sbloccare la skin Slayer 25° anniversario in DOOM Eternal

Per ottenere la skin Slayer 25° anniversario in DOOM Eternal basta iscriversi allo Slayers Club. Se già siete in possesso di un account Bethesda (in caso contrario, potete crearne uno sul sito di Bethesda), tutto quello che dovete fare è accedere al sito dello Slayers Club, premere il pulsante "Entra nel club" e accedere con le credenziali del vostro account Bethesda.

Iscrivendovi allo Slayer Club sbloccherete immediatamente la skin Zombie Slayer. Per ottenere tutte le altre ricompense è necessario salire di grado nello Slayer Club, cosa che è possibile fare accumulando punti con le seguenti attività:

Accesso giornaliero: 1 punto

Guarda uno screenshot: 1 punto

Leggi un articolo (una volta per articolo): 5 punti

Visualizza un evento (una volta per evento): 5 punti

Guarda un video (una volta per video): 5 punti

Visto un giveaway: 5 punti

Condividi contenuti a tema DOOM: 5 punti

Visita il forum di DOOM (una volta al giorno): 5 punti

Ascolta la playlist Spotify di id Software (una volta al mese): 5 punti

Aggiungi evento al calendario (una volta per evento): 5 punti

Connettiti al server Discord di DOOM: 5 punti

Invia contenuti (video, fan art ecc...): 20 punti

Recluta i tuoi amici (massimo 5 inviti): 20 punti

Entra nello Slayer Club (al momento dell'iscrizione): 20 punti

Per sbloccare la skin Slayer 25° anniversario dovrete raggiungere il grado 15 dello Slayer Club, obiettivo che richiede di accumulare in tutto 13.000 punti.

Tutto quello che dovete fare per riuscire nell'intento, dunque, è partecipare alle attività che abbiamo elencato sopra, fino ad accumulare 13.000 punti per sbloccare la skin Slayer 25° anniversario.

Voi ci siete già riusciti? Fatecelo sapere nei commenti.