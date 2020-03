DOOM Eternal: come sbloccare Unmaykr, arma segreta di DOOM 64

Durante la campagna di DOOM Eternal è possibile trovare l'Unmaykr, una potente arma segreta apparsa per la prima volta in DOOM 64. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarla e ottenerla, in modo da poter mettere mano a une delle armi più iconiche della serie FPS targata id Software.

La potentissima balestra Unmaykr è custodita dentro la Fortezza del Destino, e può essere sbloccata solo dopo aver trovato e raccolto tutte e 6 le Chiavi Empiree. Ciascuna di queste chiavi si ottiene completando la relativa Sfida Slayer, delle particolari battaglie contrassegnate sulla mappa come zone viola. A vostra volta, per accedere alle Sfide Slayer dovrete aprire i Cancelli Slayer utilizzando le apposite Chiavi Slayer, che solitamente sono nascoste nelle vicinanze del cancello.

In definitiva, per sbloccare l'Unmaykr in DOOM Eternal è necessario trovare tutte e 6 le Chiavi Slayer, aprire i relativi Cancelli Slayer e completare le Sfide Slayer per ottenere le Chiavi Empiree. Per aiutarvi nell'intento, di seguito vi spieghiamo dove trovare le Chiavi Slayer durante l'avventura principale.

Dove trovare le Chiavi Slayer e come ottenere le Chiavi Empiree in DOOM Eternal

Chiave Slayer 1 - Missione 2

Il Cancello Slayer della prima sfida si trova verso la fine della seconda missione, nella porzione destra della mappa. La chiave è posizionata su una piattaforma poco sopra i cancelli. Potete vederlo nel filmato proposto in apertura, a partire dal minuto 01:00.

Chiave Slayer 2 - Missione 3

Il Cancello Slayer della seconda sfida si trova verso la fine della Missione 3. Per trovare la relativa chiave dovrete superare una sezione platform. Per vedere come fare, guardate il filmato a partire dal minuto 05:45.

Chiave Slayer 3 - Missione 5

Il terzo Cancello Slayer si trova verso la fine della Missione 5. Per capire come trovare la chiave consultate il video a partire dal minuto 10:32.

Chiave Slayer 4 - Missione 6

In questo caso la chiave si trova nella prima parte della Missione 6, poco dopo aver incontrato il primo drone delle Mod. Oltrepassata la zona con le scale mobili troverete la chiave in una stanza poco sopra, come mostrato nel video a partire dal minuto 16:07.

Chiave Slayer 5 - Missione 7

La quinta Chiave Slayer si trova a metà della Missione 7. Per ottenerla dovrete entrare nella stanza con i tentacoli e azionare la piattaforma visibile in lontananza. Per vedere come fare, guardate il filmato a partire dal minuto 25:41.

Chiave Slayer 6 - Missione 9

Infine, l'ultimo Cancello Slayer si trova verso la seconda metà della Missione 9. Una volta superata la parte a nuoto, invece di andare avanti imboccate il corridoio a sinistra. Il cancello si aprirà automaticamente per farvi accedere a quest'ultima sfida. Per vedere come fare, guardate il filmato a partire dal minuto 30:18.

Dopo aver completato tutte le Sfide Slayer e ottenuto le 6 Chiavi Empiree, sbloccherete finalmente la balestra Unmaykr, una delle armi più potenti del nuovo sparatutto id Software. Voi ci siete già riusciti? Fatecelo sapere nei commenti. Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di DOOM Eternal.