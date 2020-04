DOOM Eternal: il compositore Mick Gordon non tornerà in un eventuale sequel?

Tra gli elementi che hanno decretato il successo del nuovo corso di DOOM inaugurato nel 2016, vi è senza ombra di dubbio la colonna sonora composta da Mick Gordon, che accompagna le azioni del giocatore con delle sferraglianti note metal e litanie demoniache.

Nonostante il suo lavoro gli abbia fatto guadagnare il plauso dei giocatori e anche diversi premi, tra cui un Game Award e un DICE Award, Mick Gordon potrebbe non tornare in un eventuale sequel di DOOM Eternal. Ad affermarlo è stato lui stesso in una conversazione privata che ha intrattenuto su Twitter con un suo fan. Quando gli è stata fatta una domanda sul suo possibile coinvolgimento in un futuro progetto con id Software, Gordon ha risposto: "Dubito che lavoreremo ancora assieme". Come prova, l'utente ha fornito lo screenshot della conversazione visibile in calce.

Il compositore non ha approfondito la questione, e non ha spiegato le motivazioni dietro le sue parole. Ciò che è certo, è che la sua risposta ha colto di sorpresa un bel po' di fan, anche se ufficialmente un nuovo episodio di DOOM non è ancora stato annunciato. Nulla di strano, considerato che DOOM Eternal è arrivato su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia in tempi molto recenti, ed è ancora atteso su Nintendo Switch.