Doom Eternal: confermato l'arrivo di un update gratis per PS5 e Xbox Series X|S

Sembra proprio che Bethesda, ormai acquisita da Microsoft, seguirà la filosofia del colosso di Redmond per quello che riguarda gli upgrade grafici per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il primo titolo Bethesda che subirà questo trattamento sarà Doom Eternal.

Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo sul sito ufficiale dell'infernale sparatutto in prima persona, tutti i possessori del gioco in formato fisico o digitale su PlayStation 4 o Xbox One potranno scaricare senza alcun costo aggiuntivo l'upgrade grafico per le console next-gen. Purtroppo non sono stati menzionati i dettagli di questo aggiornamento, ma possiamo ipotizzare che introduca la possibilità di giocare a 4K nativi e 60 fotogrammi al secondo. In attesa che Bethesda diffonda maggiori informazioni sull'upgrade next-gen di Doom Eternal, vi ricordiamo che questo non sarà disponibile al day one delle console di prossima generazione e arriverà solo in un secondo momento. Va precisato che anche gli abbonati a Xbox Game Pass in versione console potranno approfittare della patch e aggiornare in maniera completamente gratuita il gioco, che fa parte ormai da qualche settimana del catalogo del servizio Microsoft.

