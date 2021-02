DOOM Eternal conquista il pubblico: 450 milioni di dollari in 9 mesi!

Il 20 marzo 2020, il DOOM Guy ha realizzato un grandioso ritorno sul mercato videoludico, con una nuova epopea frenetica e incalzante che ha trovato spazio su molteplici piattaforme.

Tra PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e - da ultimo - in un'apprezzata versione Nintendo Switch, l'ultimo shooter della serie id Software è stato accolto con calore tanto dalla critica quanto dal pubblico. Gli appassionati hanno concesso la propria fiducia al frenetico shooter, che nel giro di pochissimi mesi ha totalizzato grandiosi successi commerciali. Un dato particolarmente rilevante è emerso di recente, grazie ad un dettaglio reso noto dal profilo LinkedIn di un ex dipendente della software house.

David Saunders, che tra 2017 e 2020 ha rivestito il ruolo di Product Management Lead presso id Software, ha infatti offerto sul social network dedicato al mondo del lavoro alcuni dati sui traguardi raggiunti dal titolo. Secondo questi ultimi, DOOM Enternal avrebbe addirittura generato oltre 450 milioni di dollari di entrate durante i primi 9 mesi di presenza sul mercato videoludico internazionale! Un risultato notevolissimo, che conferma l'entità dell'entusiasmo generato dalla produzione negli appassionati della frenetica serie shooter.



Al momento, non è chiaro quale sarà il prossimo progetto in cui vedremo tornare in azione il DOOM Guy, anche se già si vocifera di un DOOM Enternal in Realtà Virtuale sviluppato dalla stessa id Software.