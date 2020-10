DOOM Eternal, cresce il numero dei giocatori attivi su Xbox One grazie al Game Pass

Come facilmente prevedibile, il debutto di DOOM Eternal su Xbox Game Pass ha fatto aumentare il numero di giocatori attivi su Xbox One, con un incremento di ben dieci volte superiore rispetto alla fine di settembre.

Non ci sono dati ufficiali in merito ma l'aumento del numero dei giocatori impegnati su DOOM Eternal su Xbox One è cresciuto notevolmente proprio da inizio ottobre, ovvero quando il gioco Bethesda è stato aggiunto al catalogo Game Pass. La curva riguarda il numero dei giocatori attivi e non prende in esame il numero dei download, sembra quindi che la mossa di Microsoft abbia dato i suoi frutti.

DOOM Eternal è uscito a marzo e pochi mesi dopo è già disponibile su Game Pass, si tratta di fatto della prima mossa post acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, con la casa di Redmond che ha ribadito come in futuro tutti i giochi della compagnia acquisita saranno disponibili sin dal lancio nel catalogo Game Pass.

Recentemente DOOM Eternal si è aggiornato con la modalità Orda, resta invece il mistero legato a DOOM Eternal per Nintendo Switch, il gioco non è ancora uscito su questa piattaforma ma Bethesda fa sapere che il porting "arriverà molto presto."