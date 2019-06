DOOM Eternal: data di lancio, story trailer, gameplay e modalità multiplayer

Non poteva mancare DOOM Eternal durante la conferenza E3 di Bethesda. Il truculento e demoniaco sparatutto in prima persona di id Software è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer cinematico che potete visionare in cima alla notizia.

Bethesda ha però accontentato anche chi bramava un filmato di gameplay che mostrasse con quanta ferocia e crudeltà il DOOM Slayer potrà fare a pezzi le creature mostruose che saremo chiamati ad affrontare in questa nuova adrenalinica avventura. Potete dunque gustarvi un filmato di gioco inedito che vi abbiamo riportato in chiusura di notizia.

Come se non bastasse, è stata mostrata la modalità multiplayer online di DOOM Eternal, denominata "Battle Mode", e con cui potrete scatenarvi in compagnia dei vostri amici.

Chiudendo in bellezza, Bethesda ha infine annunciato la data di lancio di DOOM Eternal, che sarà disponibile nei formati PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 22 novembre 2019 (il titolo è inoltre incluso nella line-up di lancio di Google Stadia). "Prenotate DOOM Eternal per ricevere la skin DOOT Revenant da utilizzare nella nuova modalità multigiocatore chiamata BATTLEMODE, il livello Master della Base dei seguaci e la skin arma “Flashback” per il fucile a pompa. Unitevi al fan club ufficiale di DOOM su SlayersClub.com per ricevere ricompense esclusive".