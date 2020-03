DOOM Eternal: data e orario della recensione del demoniaco sparatutto Bethesda

Dopo una lunga attesa accompagnata da tanti video gameplay e da diverse analisi su singleplayer e multiplayer, manca davvero poco all'arrivo di DOOM Eternal: eccovi allora tutte le informazioni sulla data e l'orario di pubblicazione della nostra recensione dello sparatutto a tinte horror di ID Software e Bethesda.

Con l'approssimarsi del lancio della prossima, ambiziosa avventura in salsa splatter del Doom Slayer, possiamo finalmente comunicarvi le date di scadenza per l'embargo sulla recensione, in attesa di proporvi la scaletta degli streaming, dei contenuti video e degli approfondimenti su DOOM Eternal.

Sulla scorta delle disposizioni di Bethesda con le tempistiche di embargo, troverete sulle pagine di Everyeye.it la nostra recensione di DOOM Eternal a partire dalle ore 15:00 di martedì 17 marzo, tre giorni prima della commercializzazione del kolossal FPS prevista per il 20 marzo su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. In questo modo, potrete leggere l'analisi di Francesco Fossetti e scoprire che cosa ne pensiamo dell'ultima fatica sparatutto di ID Software.

In attesa di comunicarvi le date e gli orari degli streaming con la nostra redazione e dei video che accompagneranno la nostra recensione di Eternal, vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch di Everyeye.it e a seguirci sulle pagine del portale YouTube di Everyeye on Demand. Nel frattempo, eccovi il brutale trailer di lancio di DOOM Eternal.