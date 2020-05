DOOM Eternal e Denuvo: il sistema anti-cheat sarà presto rimosso, promette id Software

Con l'arrivo in DOOM Eternal di Denuvo, molti appassionati hanno manifestato la propria contrarietà organizzando un review bombing su Steam. Dopo aver ascoltato le lamentele dei fan, gli autori di id Software riferiscono di voler rimuovere al più presto il chiacchierato sistema anti-cheat dalla versione PC kolossal FPS.

Dalle pagine dei propri profili social, i rappresentanti di Bethesda hanno spiegato che "mentre esaminiamo le iniziative che potremmo prendere in futuro in tema di sistemi anti-cheat per DOOM Eternal, come minimo dobbiamo considerare l'idea di dare ai giocatori la possibilità di accedere alla campagna principale senza dover installare alcun software anti-cheat. Dobbiamo anche garantire che l'integrazione di questi sistemi possa allinearsi alle aspettative dei nostri giocatori in merito a elementi chiave del gameplay come le partite classificate o competitive, in cui la domanda di software anti-cheat è di gran lunga maggiore".

In conseguenza di questa scelta, con il prossimo aggiornamento di DOOM Eternal assisteremo alla rimozione del chiacchierato software anti-cheat Denuvo. In attesa di capire quali interventi compiranno in futuro i ragazzi di id Software per allontanare i cheater dal comparto multiplayer del loro ultimo sparatutto senza inficiare sull'esperienza a giocatore singolo del titolo, vi rimandiamo alla nostra recensione di DOOM Eternal.