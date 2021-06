DOOM Eternal: disponibile ora l'aggiornamento PS5/Xbox Series X e l'update 6

Bethesda ha reso disponibile ora non solo l'aggiornamento next-gen di DOOM Eternal per PlayStation 5 e Xbox Series X/S ma anche l'aggiornamento 6 con nuovi contenuti gratuiti per tutti i possessori del gioco.

Xbox Series X

Tre nuove modalità grafiche: Ray Tracing a 1800p/60 fps, Prestazioni a 1800p/120fps e Bilanciata 4K/60fps

HDR10

Impostazioni grafiche Ultra

Compatibilità Cross Gen per Battlemode su Xbox

Frequenza di aggiornamento variabile

Shading a tasso variabile

Xbox Series S

Due nuove modalità grafiche: Prestazioni a 1080p/120fps e Bilanciata a 1440p/60fps

HDR10

Compatibilità Cross-Gen in Battlemode con console Xbox

Frequenza di aggiornamento variabile

Shading a tasso variabile

Ray-Tracing non supportato

PlayStation 5

Tre nuove modalità grafiche: Ray Tracing a 1800p/60fps, Prestazioni a 1584p/120fps, Bilanciata a 4K/60fps

HDR10

Impostazioni grafiche Ultra

Compatibilità Cross-Gen Battlemode con PS4

Supporto ai grilletti adattivi DualSense



PC

Modalità Ray Tracing disponibilità e prestazioni dipendono dall’hardware, per beneficiare delle varie modalità grafiche e dell'HDR è richiesto uno schermo compatibile, la modalità Prestazioni richiede uno schermo a 120 Hz. Modalità Bilanciata e modalità Prestazioni non disponibili con Ray Tracing.

Nuovo Livello Master: Taras Nabad

L'Aggiornamento 6 include inoltre un nuovo livello Master: la capitale di Argent D'Nur, Taras Nabad, fu un tempo preda di una terribile invasione demoniaca che contribuì a consolidare la leggenda del DOOM Slayer.

Nuova arena Battlemode

Novità in arrivo anche per Battlemode con un' arena nuova di zecca: Corrosione. Arrivano anche modifiche al bilanciamento e migliorie e ottimizzazioni legate alla gestione della banda e altri aspetti tecnici della Battlemode.