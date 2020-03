DOOM Eternal disponibile da oggi, rivediamo il trailer di lancio

Bethesda ricorda che DOOM Eternal è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows in edizione fisica e digitale. Per l'occasione rivediamo il brutale trailer di lancio di questo violentissimo sparatutto.

Sviluppato da id Software, DOOM Eternal è stato eletto Miglior gioco d'azione e Miglior gioco per PC all'E3 2019, ed è citato in più di 350 elenchi dei giochi più attesi del 2020. È il seguito diretto di DOOM, premiato nel 2016 come miglior gioco d'azione ai Game Awards.

“DOOM Eternal è il gioco più ambizioso mai creato dal nostro studio”, ha affermato Marty Stratton, produttore esecutivo di id Software. “La portata e le dimensioni della campagna e di Battlemode testimoniano il talento e la passione di tutto lo staff di id Software. Realizzare DOOM Eternal è stata un'esperienza incredibile, e non vediamo l'ora che anche i giocatori provino sulla loro pelle l'emozione di quest'avventura epica.”

Sperimentate la travolgente arte del combattimento che vi metterà alla prova con nuove abilità e armi da padroneggiare nel titolo della serie DOOM più grande, veloce e coinvolgente di sempre. Basato sul motore grafico idTech 7 e arricchito da una nuovissima colonna sonora dal ritmo incalzante composta da Mick Gordon, DOOM Eternal riesce nell'impresa di migliorare tutto ciò che i giocatori hanno amato di DOOM (2016), introducendo un sistema di combattimento migliorato, demoni vecchi e nuovi e armi potentissime in mondi incredibili e mai visti prima.



DOOM Eternal è disponibile nelle edizioni Standard e Deluxe. La Deluxe Edition include il Pass Anno 1, che consente l'accesso a due add-on per la campagna giocatore singolo che verranno resi disponibili entro il primo anno dall'uscita di DOOM Eternal. Queste storie separate esplorano gli eventi catastrofici che hanno portato alla disfatta della terra contro i demoni. La Deluxe Edition include inoltre la skin DOOM Slayer demone utilizzabile nella Campagna e in Battlemode, nonché il Pacchetto suoni classici per armi.