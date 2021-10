DOOM Eternal: disponibile l'update gratis con modalità Orda e Battlemode 2.0

Bethesda ha pubblicato nel corso della serata il tanto atteso aggiornamento alla versione 6.66 di DOOM Eternal, il quale stravolge lo sparatutto con una corposa serie di novità.

Il principale contenuto di questo update è la modalità Orda, la quale permette al feroce DOOM Slayer di massacrare ondate su ondate di creature infernali al fine di migliorare il proprio punteggio e sbloccare una miriade di ricompense gratuite tra le quali troviamo anche numerose skin per la personalizzazione del protagonista. L'altra metà della patch è rappresentata dalla rivoluzione della modalità multiplayer online grazie alla Battlemode 2.0, la quale modifica le mappe e ribilancia le abilità dei demoni per rendere l'esperienza più piacevole sia per chi gioca nei panni dello Slayer che per chi utilizza i mostri. Non mancano poi alcune piccole migliorie al bilanciamento generale della campagna principale e dei DLC, senza contare l'introduzione di nuove opzioni per la personalizzazione dei controlli nella versione console. Va precisato che l'aggiornamento di DOOM Eternal è già disponibile su tutte le piattaforme ad eccezione di Nintendo Switch, console sulla quale arriverà in un secondo momento.

Prima di lasciarvi alle immagini delle nuove skin dell'update 6.66, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate l'analisi di Digital Foundry dell'update grafico di DOOM Eternal per PS5 e Xbox Series X|S.