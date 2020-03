DOOM Eternal: sono disponibili i nuovi driver Nvidia ottimizzati per lo sparatutto

A pochissime ore dal lancio ufficiale di DOOM Eternal su PC e console, Nvidia ha pubblicato la nuova versione dei suoi Game Ready Driver realizzata appositamente per lo sparatutto in prima persona Bethesda.

La versione 442.74 WHQL dei driver può essere scaricata in maniera automatica da tutti i possessori di una scheda video Nvidia che hanno installato GeForce Experience. Chiunque non abbia l'applicazione installata sul proprio PC può procedere al download manualmente dal sito ufficiale del produttore di GPU. Sulla pagina del blog Nvidia che annuncia l'arrivo dei driver non vengono specificati i miglioramenti offerti dall'ultima versione, sebbene si parli in maniera generica di ottimizzazioni di vario genere che dovrebbero migliorare sensibilmente l'esperienza dei giocatori che si preparano ad avviare il gioco allo scoccare della mezza notte di questa sera. Vi suggeriamo quindi di aggiornare i vostri driver Nvidia all'ultima versione prima di giocare a DOOM Eternal per la prima volta.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire da domani, venerdì 20 marzo 2020, su PlayStation 4, Xbox One e PC (su Steam e sul client Bethesda.net). Se avete preordinato la versione digitale, sappiate che il preload di DOOM Eternal è già disponibile e siete ancora in tempo per scaricarlo entro l'uscita.

