Doom Eternal: il Doomguy unicorno diventa un DLC a pagamento, malumore tra i fan

Le prime cose che vengono in mente pensando a Doom Eternal è adrenalina, sangue, eserciti demoniaci, azione senza sosta, esecuzioni brutali e l'intramontabile Doomguy, noto anche come Doom Slayer. Ma perché non dare un tocco di follia ed ironia anche all'ultimo, spettacolare episodio della serie id Software?

Sono ora disponibili da scaricare sia su PC che su console dei nuovi DLC di natura cosmetica che daranno un tocco di personalizzazione in più al protagonista ed alcune delle feroci creature che affronterà nel corso della sua brutale missione. Si tratta di due pack distinti: di questi, il più esilarante è senza dubbio il Doomicorn Master Collection Cosmetic Pack, che come si intuisce dal nome trasforma l'armatura del nostro amato marine ammazzademoni in un unicorno di colore bianco e rosa. Non si tratta di una novità in senso stretto, dato che le skin e i contenuti di questo DLC erano già disponibili in precedenza per gli abbonati a Twitch Prime, ma vedere il Doom Slayer conciato in questa maniera esilarante lascia sicuramente stupiti. In aggiunta c'è inoltre il Series One Cosmetic Pack, che aggiunge un totale di 12 oggetti tra skin per armi e personaggi, icone e animazioni inedite: anche in questo caso si tratta di oggetti che era possibile sbloccare accumulando punti esperienza durante la Stagione 1 del gioco.

Con questi due Pack, adesso tutti i giocatori avranno la possibilità di poter sbloccare queste skin alternative. Tuttavia, non sono mancate perplessità e malumori all'interno della community di Doom Eternal, dovute non solo al fatto che i due DLC sono ovviamente a pagamento, ma anche perché in precedenza era stato assicurato che il gioco non avrebbe ricevuto DLC o microtransazioni incentrati su elementi cosmetici. Ipotesi che dunque non è stata rispettata. Polemiche a parte, resta grande attesa per il futuro della serie: id Software ha ancora tante storie da raccontare con Doom, anche se per il momento non ci sono novità. Eccovi intanto la recensione di Doom Eternal The Ancient Gods Part 2, il DLC che conclude (per ora?) la storia del Doom Slayer.