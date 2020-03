DOOM Eternal: durata della campagna e uno sguardo all'evoluzione dei mostri

Quanto dura DOOM Eternal? Il nuovo sparatutto Bethesda è disponibile dal 20 marzo scorso su PC, PS4 e Xbox One, in questi primi giorni di presenza sul mercato è stato possibile capire meglio la durata del gioco.

Come riportato da varie fonti, la durata della campagna è leggermente superiore a quella reboot uscito nel 2016. DOOM richiedeva circa 12 ore per essere completato, valore che sale a 25 ore se si vuole provare a sbloccare tutti gli extra e completare il gioco al 100%, nel caso di DOOM Eternal la campagna richiede circa 16/18 ore mentre la durata totale (extra compresi) sembra assestarsi sulle 25 ore. Si tratta ovviamente di numeri indicativi e influenzati da vari fattori come il livello di difficoltà, lo stile adottato per affrontare l'avventura e ovviamente il proprio livello di esperienza con gli FPS.

In una nota a margine vi segnaliamo anche un video del canale YouTube ElAnalistaDeBits che mostra l'evoluzione dei mostri della serie id Software da DOOM e DOOM 2 ai giorni nostri. Inutile sottolineare come dal 1993 ad oggi siano stati fatti enormi passi avanti dal punto di vista tecnico e stilistico, da segnalare in ogni caso l'ottimo lavoro svolto da Bethesda in fase di reboot, riuscendo a mantenere inalterato lo stile classico di DOOM.