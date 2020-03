Doom Eternal e Easter Egg: un riferimento a Prey 2 avvistato nel gioco!

Sono trascorsi ormai diversi anni dalla pubblicazione di Prey da parte di Studio Arkane, ma da ad oggi Bethesda non ha avuto modo di concretizzare il desiderio di molti fan di vederne un seguito.

La claustrofobica avventura di Morgan Yu sulla stazione Thalos I resta dunque per ora orfana di un diretto erede, ma questo non impedisce ad altri team di sviluppo di stuzzicare la fantasia del pubblico. La sempre attenta community di videogiocatori attiva su ResetEra ha infatti segnalato un peculiare avvistamento realizzato all'interno dell'universo di DOOM Eternal, disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One da venerdì 20 marzo.

Come potete verificare dall'immagine disponibile direttamente in calce a questa news, accanto alla riproduzione di Doom Guy posizionata su uno scaffale in-game sono presenti alcuni libri. Tra questi, ne figura uno dalla copertina grigia, intitolato letteralmente "2 Prey or Not 2 Prey". Un gioco di parole che rappresenta un chiaro riferimento al tanto rumoreggiato e chiacchierato sequel dell'immersive sim targato Arkane. Ve ne eravate accorti?



Attualmente, gli studi di Bethesda sono attivamente impegnati su più fronti: oltre all'attesissimo The Elder Scrolls VI, proseguono infatti anche i lavori sugli ancora piuttosto misteriosi Deathloop e Ghostwire Tokyo, presentati per la prima volta al pubblico in occasione dell'edizione 2019 dell'E3.