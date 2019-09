DOOM Eternal: la ESRB ha ufficializzato la classificazione dello sparatutto

Attraverso la pubblicazione di una GIF animata tra le pagine del profilo ufficiale Twitter della serie DOOM, Bethesda ha svelato la classificazione assegnata a DOOM Eternal dall’ESRB (Entertainment Software Rating Board).

A DOOM Eternal è stata assegnata la classificazione "M" ("for Mature") e siamo pronti a scommettere che non ve lo sareste mai aspettato. Il titolo, il cui debutto è fissato in data 22 novembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia e Switch, è uno sparatutto in prima persona, sequel diretto di DOOM.

Come da tradizione per la serie, Eternal presenterà una massiccia dose di sangue e violenza (e quelli dell'ESRB se ne sono accorti, appunto).

Di recente Marty Stratton di id Software ha definito DOOM Eternal come "la cosa migliore che abbia mai fatto", sottolineando che fin dall'inizio il team ha voluto offrire un prodotto di altissima qualità, migliorando il capitolo precedente sotto ogni aspetto.

DOOM Eternal sarà presente in forma giocabile alla Games Week 2019 di Milano, che si terrà presso Fiera Milano Rho dal 27 al 29 settembre.

Ed ora prendete posto accanto a noi; per ingannare l'attesa, per non soffrire il freddo delle settimane che ci separano dal debutto di DOOM Eternal, vi invitiamo a farvi un sorso della DOOM Bone Vodka, realizzata da Rebel Distiller in collaborazione con Bethesda. Alla vostra!