Da DOOM a Eternal: l'evoluzione dell'infernale sparatutto Bethesda in un video

Nel 2016 Bethesda ha rilanciato DOOM, una delle saghe shooter più famose e amate di sempre, ferma però all'epoca da qualche tempo. Il reboot dello sparatutto id Software è stato accolto positivamente da pubblico e critica, tanto da convincere il publisher a produrre un sequel, in arrivo a marzo su PC e console.

Se DOOM ha riportato la serie ai vertici della piramide videoludica, DOOM Eternal promette di andare oltre, migliorando tutti gli aspetti del predecessore e portando avanti quel processo creativo iniziato da John Carmack e John Romero nei primi anni '90. Aspettando DOOM Eternal, ripercorriamo in questo video la storia e l'evoluzione del reboot di DOOM.

Il nuovo sparatutto demoniaco di id Software e Bethesda uscirà il per il 20 marzo su PlayStation 4, Xbox One, PC e in seguito su Nintendo Switch, gli sviluppatori non hanno negato interesse in una possibile versione di DOOM Eternal per PS5 e Xbox Series X tuttavia al momento non ci sono conferme dirette in merito.

DOOM Eternal è uno dei giochi più attesi della prima metà del 2020 e quanto visto fino ad oggi non sembra aver deluso le altissime aspettative, tra poco più di un mese potremo darvi il responso definitivo, intanto ripercorriamo la storia della rinascita del violentissimo DOOM.