DOOM Eternal: falciamo orde di demoni con il video sulle uccisioni più brutali

Dopo averci offerto un assaggio del sistema di personalizzazione delle armi di DOOM Eternal, gli autori ID Software danno libero sfogo agli istinti assassini del Doom Slayer mostrandoci in video le uccisioni più brutali che potremo compiere interpretanto l'antieroe del loro prossimo sparatutto in salsa splatter.

Come sottolineato nella nostra anteprima sul feroce massacro prima delle recensione di DOOM Eternal, il nuovo gameplay trailer pubblicato da IGN.com rimarca gli sforzi profusi dalla storica software house statunitense per ampliare la rosa di animazioni a corredo delle Glory Kills, le uccisioni epiche che coinvolgeranno il nostro personaggio quando deciderà di strappare la vita dai corpi marcescenti dei suoi infernali nemici nel modo più violento e irriguardoso possibile.

Nel corso dell'avventura potremo infatti sbloccare decine e decine di animazioni speciali negli abbattimenti corpo a corpo degli abitanti dei gironi danteschi di Eternal, il tutto facendo la spola tra i livelli della campagna principale e l'Hub centrale per il Doom Slayer.

Prima di lasciarvi esorcizzare i demoni di DOOM Eternal con il nuovo video sulle Kill più brutali, vi ricordiamo che l'ultimo sparatutto sci-fi di ID Software e Bethesda è previsto in uscita per il 20 marzo su PC, PS4 e Xbox One, con lancio successivo su Nintendo Switch e Google Stadia.