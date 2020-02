DOOM Eternal: un feroce scontro con il Cyberdemone nel nuovo video gameplay

Lo YouTuber TheSpudHunter ha pubblicato un video gameplay di DOOM Eternal che mostra una boss fight contro il Cyberdemone a livello di difficoltà Nightmare, uno scontro che permette di ammirare la brutalità dello shooter id Software.

Il video si distingue particolarmente per la frenesia dell'azione, con proiettili impazziti su schermo, ondate di nemici a proteggere il Cyberdemone, violenza e sangue in grandi quantità, in pieno stile DOOM. Nelle scorse ore sono stati diffusi anche altri 40 minuti di gameplay di DOOM Eternal oltre ai piani per il supporto post lancio che prevede DLC ed espansioni per tutto il 2020 e oltre, con contenuti realizzati appositamente per espandere l'esperienza di gioco.

DOOM Eternal, sequel del reboot di DOOM del 2016, è atteso per il 20 marzo su PC, PlayStation 4, Google Stadia e Xbox One, la versione per Nintendo Switch arriverà invece in un secondo momento, la data precisa non è stata resa nota ma gli sviluppatori hanno confermato che l'attesa non sarà troppo lunga.

Con questo nuovo episodio, id Software e Bethesda vogliono arricchire ulteriormente la formula del predecessore, il precedente capitolo ha riportato DOOM nell'olimpo dopo qualche anno di pausa dagli schermi, l'obiettivo adesso è quello di migliorare quanto già fatto e gettare le basi per il futuro.