DOOM Eternal in forte sconto per il Black Friday da GameStopZing

Nonostante il giorno del Black Friday sia ormai passato, le offerte di GameStopZing sui videogiochi non sono ancora terminate. Non siete ancora riusciti a decidere cosa acquistare in mezzo a centinaia e centinaia di sconti? Proviamo a venire in vostro soccorso.

Tra i molteplici giochi in sconto per il Black Friday su GameStopZing spicca senza ombra di dubbio DOOM Eternal, uno dei migliori sparatutto in prima persona della passata generazione. Per l'occasione, può essere acquistato a soli 21,29 euro sia su PlayStation 4 che su Xbox One, con uno sconto del 70% sul prezzo pieno. Sconto anche per la versione PC, offerta a 24,40 euro con una riduzione del 60%. Decisamente invitante anche la Deluxe Edition, che include nel pacchetto il Pass Espansioni con due campagne aggiuntive: costa 40,39 euro su PS4 e Xbox One, e 36,40 euro su PC.

Le offerte per il Black Friday di GameStopZing saranno attive fino al 30 novembre. Già che ci siamo, vi ricordiamo che le versioni PS4 e Xbox One di DOOM Eternal potranno essere aggiornate gratuitamente per PS5 e Xbox Series X|S quando verrà pubblicato l'upgrade grafico. Nel frattempo, girano sulle due console next-gen in retrocompatibilità.