Doom Eternal su un frigo smart insieme a Xbox Game Pass: la creazione di un fan!

Se ancora vi state chiedendo come sia possibile alimentare una partita a DOOM con 200 patate, sappiate che vi è ora un ulteriore interrogativo legato alle molteplici piattaforme in grado di accogliere la saga Bethesda.

Dopo aver portato DOOM su un test di gravidanza, la community videoludica procede nella propria missione divulgatrice delle frenetiche operazioni di contrasto ai demoni messe in atto dal Doom Slayer. Ebbene, questa volta l'onore e onere di accogliere l'iconica saga è toccato a nientemeno che un frigo smart a marchio Samsung, nuova frontiera dello shooting videoludico contemporaneo.

Autore della bizzarra iniziativa è il content creator Richard Mallard. L'appassionati di videogiochi ha infatti condiviso sul proprio account Instagram i post che potete visionare in calce a questa news. Dallo scatto e dal filmato condivisi, scopriamo che l'utente è riuscito a collegare il proprio account Xbox Game Pass Ultimate al frigo di casa, che si è dunque ritrovato improvvisamente in grado di intrattenere i frequentatori della cucina con un passatempo insolito. Nel caso si sia indecisi su quale ricetta sia meglio realizzare, si può sempre schiarirsi le idee con una partita a DOOM Eternal. Da non sottovalutare peraltro la possibilità di ingannare il tempo nell'attesa che il forno raggiunga la giusta temperatura. In calce, trovate una breve dimostrazione dello sparatutto all'opera sul frigo, con tanto di pad Xbox One a supporto!