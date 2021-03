Doom Eternal: quale futuro per la serie dopo The Ancient Gods Parte 2?

I fan del Doom Slayer sono in fermento data l'uscita del DLC Doom Eternal: The Ancient Gods Parte 2 per domani, ma quale futuro attende la serie dopo la fine di questo arco narrativo? A fornire indizi sul proseguo di Doom è Hugo Martin, director dell'ultimo episodio uscito a marzo 2020.

In un'intervista a Polygon che ripercorre il lavoro svolto con la serie reboot prodotta da Bethesda, Martin conferma che con The Ancient Gods Parte 2 si chiude la storia iniziata con Doom del 2016, ma questo non significa certo la fine della serie. Anzi, per il director ci sono ancora molte storie che possono essere raccontate, mettendo anche il Doom Slayer in contesti diversi rispetto a quelli affrontati fino a questo punto. "Potremmo raccontare una storia su quando arriva per la prima volta in quel luogo con le Sentinelle, quasi un setting molto più medievale, o magari un setting fantasy?", dice Martin, che aggiunge: "Credo che anche giocando il DLC vedrai un sacco di riferimenti a cosa potremmo fare andando avanti. Magari anche nel futuro. Del resto, il nostro eroe è in un certo senso senza tempo. Cioè, è immortale, letteralmente. Così potremmo raccontare qualunque tipo di storia".

Le parole di Hugo Martin lasciano quindi intendere che in futuro potremmo vedere ulteriori giochi dedicati a Doom. Bisognerà attendere i prossimi anni per scoprire cosa verrà effettivamente deciso. Per il momento, il presente chiama con The Ancient Gods Parte 2 ormai dietro l'angolo. Se invece ancora non avete mai giocato l'ultimo titolo della storica serie id Software, potete leggere la nostra recensione di Doom Eternal e scoprire tutti i segreti dell'adrenalinico FPS disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch, e in arrivo nel prossimo futuro anche su console next-gen.