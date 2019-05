DOOM Eternal: dalla GDC 2019 arriva un gameplay della versione Google Stadia

Nelle ultime ore è stato pubblicato a sorpresa un lungo video proveniente direttamente dalla GDC 2019 e al cui interno è possibile ammirare una breve sessione di gameplay della versione Google Stadia di DOOM Eternal.

La sezione del filmato dedicata alla demo del titolo dura all'incirca 2 minuti e mostra il gioco ad una risoluzione di 1920x1080 (1080p) e a 60 fotogrammi al secondo. Oltre a poter vedere il solito tripudio di sangue e proiettili, il video gameplay pone l'accento sull'incredibile mobilità del DOOM Guy in questo nuovo capitolo della serie. Il protagonista non si limita a massacrare i demoni, ma può anche effettuare un doppio salto e diversi scatti in aria, una serie di mosse che ha consentito agli sviluppatori di sbizzarrirsi anche con il posizionamento delle aree segrete, presenti sin dal primissimo capitolo.

Prima di lasciarvi al filmato (il gameplay inizia al minuto 40:33), vi ricordiamo che è possibile registrarsi allo Slayers Club di DOOM per ottenere skin e altri contenuti extra nel prossimo capitolo dello sparatutto in prima persona. Avete già visto DOOM Eternal su Stadia a 4K e 60fps? In una recente intervista gli sviluppatori hanno inoltre dichiarato che il gameplay di DOOM Eternal sarà molto più frenetico e aggressivo rispetto al suo predecessore.