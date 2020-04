DOOM Eternal: un giocatore ha ricreato la Doomblade nella vita vera

Tra i tanti, nuovi strumenti di distruzione a disposizione dello Space Marine in DOOM Eternal figura la Doomblade, una lama in dotazione dell'armatura Praetor in grado di fare i demoni a fettine con una facilità disarmante.

Un giocatore, che a quanto pare a causa della quarantena ha un bel po' di tempo libero a disposizione, s'è armato di smerigliatrice, ingegno e tanta buona volontà per creare una versione reale della Doomblade. Il risultato, come potete vedere nel video allegato in calce, non è niente male. La sua lama è più piccola di quella virtuale, ma sembra essere altrettanto efficace: basti guardare con quanta facilità si libera del minaccioso cocomero travestito da Cacodemone, che dopo essere stato fatto a pezzettini viene dato in pasto ad un simpatico coniglietto bianco. Cosa ve ne pare? Qualcuno, tra i commenti su Reddit, ha affermato che quel Cacodemone fai-da-te è impressionante tanto quanto la lama!

DOOM Eternal, ricordiamo, è attualmente disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Nel corso di quest'anno è atteso anche su Nintendo Switch, ma una data precisa non è ancora stata svelata. Se siete curiosi di scoprire tutte le meccaniche di gioco introdotte da questo nuovo capitolo, tra cui figura appunto anche la Doomblade, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di DOOM Eternal.