DOOM Eternal: i giocatori non sono soddisfatti dell'upgrade su PS5

Da meno di un giorno è stato pubblicato l'upgrade per console di nuova generazione di DOOM Eternal, il quale permette di sfruttare al massimo la potenza di PlayStation 5 e Xbox Series X|S al fine di migliorare la resa grafica o di aggiungere effetti come il Ray Tracing. Per gli utenti Sony, però, le cose non sono andate nel migliore dei modi.

Come spesso accade su PlayStation 5, le ore successive al debutto dell'aggiornamento sono state problematiche e sono stati in molti a non poter effettuare l'upgrade gratuito dello sparatutto in prima persona. Fortunatamente Bethesda è corsa immediatamente ai ripari e nel corso della serata è stato tutto risolto mediante la pubblicazione sul PlayStation Store di un prodotto da riscattare per ricevere l'aggiornamento. Non è però finita qui, poiché in seguito al download e all'installazione della nuova versione di DOOM Eternal i giocatori hanno scoperto che non vi è modo di trasferire da un'edizione all'altra i progressi della campagna, che va quindi ricominciata da zero a differenza di quanto accade sulla versione Xbox, che utilizza il medesimo file di salvataggio per tutte le versioni.

In attesa di scoprire se l'azienda implementerà un fix per supportare il trasferimento dei salvataggi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come effettuare l'upgrade gratis di DOOM Eternal su PS5, Xbox Series X|S e PC.