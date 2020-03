DOOM Eternal: lo giochiamo stamani in diretta su Twitch!

Alle 10:00 prende il via il nuovo appuntamento quotidiano con EveryDay, due ore di diretta in compagnia di Alessandro Bruni con la consueta formula che prevede una prima ora di talk e approfondimento e la seconda invece con una sessione di gameplay live.

In questo caso il protagonista della trasmissione è ovviamente DOOM Eternal, il nuovo gioco di id Software e Bethesda in arrivo venerdì 20 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Dopo aver risposte alle vostre domande sullo shooter demoniaco nella giornata di ieri, questa mattina è il momento di farvi vedere Eternal in azione, appuntamento quindi dalle ore 10:00 sul canale Twitch di Everyeye.it!

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di DOOM Eternal, premiato dal nostro Alessandro Bruni con un voto di 9.2, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto da id Software con il sequel del reboot di DOOM, uscito nel 2016 e accolto positivamente da pubblico e critica. Quella di oggi è sicuramente una buona occasione per scoprire DOOM Eternal prima del day one, non mancate!